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В разведке Британии сообщили, как РФ планирует усилить оборону на оккупированном юге Украины

Россия создает еще одну армию на юге Украины
Россия создает еще одну армию на юге Украины

На оккупированном юге Украины страна-агрессор РФ создает еще одно новое военное формирование - 18-ю общевойсковую армию. Она состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что новое военное формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих ныне в Херсонской области частей, включая 22-й армейский корпус, который обычно формирует российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным британской разведки, новая армия состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях, о чем свидетельствует недавняя передислокация воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в британской разведке сообщалось, что армия страны-агрессора РФ передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра Херсонской области заставляет российское командование задуматься о переброске туда подкрепления с приоритетных направлений на восточном направлении фронта .

Автор:
Светлана Манько