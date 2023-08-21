В разведке Британии сообщили, как РФ планирует усилить оборону на оккупированном юге Украины

На оккупированном юге Украины страна-агрессор РФ создает еще одно новое военное формирование - 18-ю общевойсковую армию. Она состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что новое военное формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих ныне в Херсонской области частей, включая 22-й армейский корпус, который обычно формирует российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным британской разведки, новая армия состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях, о чем свидетельствует недавняя передислокация воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в британской разведке сообщалось, что армия страны-агрессора РФ передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра Херсонской области заставляет российское командование задуматься о переброске туда подкрепления с приоритетных направлений на восточном направлении фронта .