Разведка Британии объяснила, почему РФ отменила крупнейшие военные учения

Страна-агрессор РФ отменила запланированные совместные стратегические учения "Запад-23" - крупное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией года военной подготовки. Обучение должно было состояться в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации учений "Запад-23" по всей стране.

"Но с 2021 года Россия проводила военные учения на западе России, по меньшей мере, раз в два года, поскольку приоритетом РФ стало противодействие тому, что она воспринимает как угрозу безопасности со стороны НАТО", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что в 2021 году проводились крупнейшие российские учения с советских времен.

Как подчеркивают в разведке Британии, неэффективность армии РФ на фронте в Украине показала, что учения "Запад" "имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи".

"Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что имеет в наличии слишком мало войск и техники. Кроме того, существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны", – отмечают в разведке Британии.

Заметим, что на оккупированном юге Украины страна-агрессор РФ создает еще одно новое военное формирование - 18-ю общевойсковую армию. Она состоит преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях.

Также армия страны-агрессора РФ передислоцировала подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.