Британская разведка объяснила важность "вышек Бойко" в Черном море

Между морскими и воздушными силами Украины и России идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой (так называемые "вышки Бойко").

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, напряжение в Черном море остается высоким. Аналитики напомнили, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, действовавший у платформы на северо-западе моря. Операторами платформ является компания "Черноморнефтегаз", которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями Крыма во время аннексии 2014 года.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам.

"Платформы имеют ценные ресурсы углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - говорится в сообщении.

Инцидент возле Змеиного: что известно

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что 22 августа восточнее Змеиного самолет Воздушно-Космических сил ЗФ РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт боевого столкновения российского военного самолета и украинских боевых катеров в Черном море, однако уничтожение одного из таких катеров опровергло.

По информации ГУР, самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.