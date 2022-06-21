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Россияне не могут погасить "вышки Бойко". Огонь дошел до скважины
Россияне не могут погасить пожар на буровых установках в черном море, которые были захвачены РФ после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом пишет российское информационное агентство “ТАСС”.
Согласно сообщению, пожар на буровых установках, который вспыхнул в результате удара ВСУ 20 июня, не могут погасить, а огонь уже подошел к скважине.
Поиск людей, находившихся на платформе в момент удара результатов не дал.
Напомним, 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым установкам "Черноморнафтогаза", которые россияне захватили в 2014 году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что в мае 2011 года госкомпания "Черноморнефтегаз" приобрела за примерно за 800 млн долларов две самоподъемные буровые установки (СПБУ). Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их называют "вышками Бойко") и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба.
ГПУ расследует скандальную закупку вышек "Черноморнефтегаза", где Бойко проходит как свидетель.
В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.