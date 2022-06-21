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Росіяни не можуть погасити "вишки Бойка". Вогонь дійшов до свердловини

Росіяни не можуть погасити "вишки Бойка". Вогонь дійшов до свердловини

Росіяни не можуть погасити пожежу на бурових установках у чорному морі, які були захоплені РФ після анексії Криму у 2014 році. Про це пише російське інформаційне агентство "ТАСС".

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Згідно з повідомленням, пожежа на бурових установках, яка спалахнула внаслідок удару ЗСУ 20 червня, не можуть погасити, а вогонь уже підійшов до свердловини.

Пошук людей, які перебували на платформі, в момент удару результатів не дав.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які росіяни захопили у 2014 році.

Варто зазначити, що у травні 2011 року держкомпанія "Чорноморнафтогаз" придбала за приблизно за 800 млн доларів дві самопідйомні бурові установки (СПБУ). Угодою займалася тодішній голова Міненерго Юрій Бойко   ( тому їх називають " вежами Бойка " ) та його менеджери в Нафтогазі України Євген Бакулін та Сергій Кацуба.  

ГПУ   розслідує   скандальну закупівлю вишок "Чорноморнафтогазу", де Бойко проходить як свідок.

У березні 2014 року російські окупанти захопили бурові вежі, які після цього   використовували   не тільки для видобутку газу в Чорному морі, а й для розвідки.

Автор:
Степан Крьока