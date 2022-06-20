ВСУ нанесли удар по "вышкам Бойко" в Черном море

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам в Черном море, которые были захвачены Российской Федерацией после оккупации Крыма в 2014 году.

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Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - написав нардеп.

Эту информацию также подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в мае 2011 года госкомпания "Черноморнефтегаз" приобрела за примерно за 800 млн долларов две самоподъемные буровые установки (СПБУ). Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их называют "вышками Бойко") и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба.

ГПУ расследует скандальную закупку вышек "Черноморнефтегаза", где Бойко проходит как свидетель.

В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.