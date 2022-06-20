ЗСУ завдали удару по "вишках Бойка" в Чорному морі

Збройні сили України завдали удару по бурових установках у Чорному морі, які були захоплені Російською Федерацією після окупації Криму у 2014 році.

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Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у Telegram.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобуток в українському Чорному морі з боку росіян", - написав нардеп.

Цю інформацію також підтвердив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов. Він зазначив, що врятовано 5 людей, троє з них поранено. Пошуки решти продовжуються.

"Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у травні 2011 року держкомпанія "Чорноморнафтогаз" придбала за приблизно за 800 млн доларів дві самопідйомні бурові установки (СПБУ). Угодою займалася тодішній голова Міненерго Юрій Бойко (тому їх називають "вишками Бойка ") та його менеджери в Нафтогазі України Євген Бакулін та Сергій Кацуба.

ГПУ розслідує скандальну закупівлю вишок "Чорноморнафтогазу", де Бойко проходить як свідок.

У березні 2014 року російські окупанти захопили бурові вежі, які після цього використали не тільки для видобутку газу в Чорному морі, а й для розвідки.