Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі

Армія Російської Федерації на півдні України тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку, гатити артилерією та завдавати ракетних ударів по тилу позицій ЗСУ та звільнених населених пунктах.

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Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що в районі Апостолового російський винищувач випустив крилату ракету класу "повітря-повітря" по нашому бомбардувальнику, не зачепив його.

Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по українських позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі. Водночас на Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ знищив безпілотний розвідник.

Загальні втрати ворога на півдні країни склали 28 осіб, ста п’ятдесяти двоміліметрову гармату-гаубицю, танк та 2 військові автівки.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також три ВДК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що аналіз фотодоказів з України, проведений New York Times, показав, що Росія використала проти України понад 210 заборонених боєприпасів. В цілому журналісти встановили понад 2000 боєприпасів, що ідентифікуються, переважна більшість з яких були некерованими.