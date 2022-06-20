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Россия усилила корабельную группировку в Черном море
Армия Российской Федерации на юге Украины держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, бить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу позиций ВСУ и освобожденным населенным пунктам.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" .
Отмечается, что в районе Апостолового российский истребитель выпустил крылатую ракету класса "воздух-воздух" по украинскому бомбардировщику, не задел его.
Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по украинским позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора. В то же время в Николаевской области зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило беспилотный разведчик.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Общие потери врага на юге страны составили 28 человек, ста пятидесяти двухмиллиметровую пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.
"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три ВДК", - говорится в сообщении.
Напомним, что анализ фотодоказательств из Украины, проведенный в New York Times, показал, что Россия использовала против Украины более 210 запрещенных боеприпасов. В целом журналисты установили более 2000 идентифицируемых боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми.