Россия усилила корабельную группировку в Черном море

Армия Российской Федерации на юге Украины держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, бить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу позиций ВСУ и освобожденным населенным пунктам.

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Об этом сообщает оперативное командование "Юг" .

Отмечается, что в районе Апостолового российский истребитель выпустил крылатую ракету класса "воздух-воздух" по украинскому бомбардировщику, не задел его.

Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по украинским позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора. В то же время в Николаевской области зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило беспилотный разведчик.

Общие потери врага на юге страны составили 28 человек, ста пятидесяти двухмиллиметровую пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три ВДК", - говорится в сообщении.

Напомним, что анализ фотодоказательств из Украины, проведенный в New York Times, показал, что Россия использовала против Украины более 210 запрещенных боеприпасов. В целом журналисты установили более 2000 идентифицируемых боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми.