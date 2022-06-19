Россия использовала против Украины более 210 запрещенных боеприпасов — The New York Times

Анализ фотодоказательств из Украины, проведенный New York Times, показал широкое использование Россией кассетного оружия, запрещенного некоторыми международными договорами. В целом издание изучило более 1000 снимков, сделанных фотографами NYT, сообщает газета.

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В общей сложности журналисты установили более 2000 идентифицируемых боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми.

Кроме того, более 210 боеприпасов были запрещены международными договорами. Почти все, кроме нескольких исключений, были кассетными боеприпасами, в том числе их суббоеприпасами, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после окончания войны.

Россияне повсюду используют неуправляемые ракеты. Им не хватает точности и, как следствие, их можно использовать в большем количестве для поражения одной цели. Однако эти факторы увеличивают вероятность попадания в жилые дома.

"Я думаю, что то, что мы видим здесь с русскими, похоже на то, что вы видели во время Второй мировой войны, когда захватчики просто бомбили мирные города, устраивая ад", — сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны.

Напомним, только недавно, 16 июня, оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Золочев — повредили 7 домов.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов неоднократно отрицала.