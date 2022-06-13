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Российские войска из "Ураганов" ударили по Днепропетровской области
Российские оккупанты в ночь на 13 июня из "Ураганов" ударили по жилым кварталам Зеленодольска в Днепропетровской области. Один человек погиб, пятеро пострадали, разрушены жилые дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены", – отметил он.
В Великой Костромке, предварительно, без пострадавших. Село отчасти без света.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Резниченко добавил, что в Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов усеяны кассетными боеприпасами.
Напомним, одна женщина погибла 12 июня в результате обстрела российскими войсками Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области.