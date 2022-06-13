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Российские войска из "Ураганов" ударили по Днепропетровской области

Российские войска из "Ураганов" ударили по Днепропетровской области
Россия ночью обстреляла Днепропетровскую область

Российские оккупанты в ночь на 13 июня из "Ураганов" ударили по жилым кварталам Зеленодольска в Днепропетровской области. Один человек погиб, пятеро пострадали, разрушены жилые дома.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по ​​жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены", – отметил он.

В Великой Костромке, предварительно, без пострадавших. Село отчасти без света.

Также Резниченко добавил, что в Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов усеяны кассетными боеприпасами.

Напомним, одна женщина погибла 12 июня в результате обстрела российскими войсками Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько