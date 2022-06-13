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Російські війська з "Ураганів" вдарили по Дніпропетровській області
Російські окупанти в ніч на 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольська на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, зруйновано житлові будинки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Найнапруженіша ніч. Ворог вдарив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську потрапили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п'ятеро поранені", - зазначив він.
У Великій Костромі, попередньо, без постраждалих. Село частково без світла.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Резніченко додав, що у Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів усіяні касетними боєприпасами.
Нагадаємо, одна жінка загинула 12 червня внаслідок обстрілу російськими військами Покровської селищної громади Синельниківського району Дніпропетровської області.