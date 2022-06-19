Росія використала проти України понад 210 заборонених боєприпасів - The New York Times

Аналіз фотодоказів з України, проведений New York Times, показав широке використання Росією касетної зброї, забороненої міжнародними договорами. Загалом видання вивчило більш ніж 1000 знімків, зроблених фотографами NYT, повідомляє газета.

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В цілому журналісти встановили понад 2000 боєприпасів, що ідентифікуються, переважна більшість з яких були некерованими.

Крім того, понад 210 боєприпасів було заборонено міжнародними договорами. Майже всі, крім кількох винятків, були касетними боєприпасами, у тому числі їхніми суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть після закінчення війни.

Росіяни всюди використовують некеровані ракети. Їм не вистачає точності і, як наслідок, їх можна використовувати у більшій кількості для ураження однієї мети. Однак ці фактори збільшують ймовірність попадання по житлових будинках.

"Я думаю, що те, що ми бачимо тут із росіянами, схоже на те, що ви бачили під час Другої світової війни, коли загарбники просто бомбили мирні міста, влаштовуючи пекло", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Нагадаємо, нещодавно, 16 червня, окупанти обстріляли касетними боєприпасами Золочів — пошкодили 7 будинків.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що має незаперечні докази багаторазового застосування російською армією касетних бомб і протипіхотних мін, заборонених міжнародними конвенціями. Росія факт застосування заборонених боєприпасів неодноразово заперечувала.