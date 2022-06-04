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Російські військові обстріляли житлові квартали Миколаєва

Російські військові обстріляли житлові квартали Миколаєва
Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Фото: Telegram-канал Сенкевича

Російські окупанти 4 червня відкрили вогонь по житлових кварталах Миколаєва. Під удар потрапив Корабельний район, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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За попередньою інформацією, троє людей загинули через російську агресію. Двоє з них померли на місці обстрілу, одна людина — дорогою до лікарні.

"Також поранення отримали ще чотири людини – за їхнє життя борються медики. Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Зараз збираємо докладну інформацію. Більше зможу повідомити згодом", — додав Сенкевич.

Зазначимо, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попереджав, що російські окупанти активізували великі сили, щоб наблизитися до Миколаєва. Тому він рекомендував городянам, які поїхали, не повертатися найближчі 2-3 тижні.

Раніше, 22 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву касетними снарядами.

Автор:
Віта Молодан