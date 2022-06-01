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Миколаїв посилено обстрілюють, є жертви: Кім закликає городян не повертатися до міста
Російські окупанти активізували великі сили, щоб наблизитися до Миколаєва, проте ЗСУ відбивають усі атаки і відтісняють загарбників. При цьому місто постійно під обстрілами, городянам, які поїхали, краще не повертатись найближчі 2-3 тижні, заявив голова Миколаївської ОДА Віталія Кім у своєму зверненні 1 червня.
"Бгато хто не чекає. Але я приєднаюся до мера, у всіх, хто має можливість – потерпіть. Зараз активна фаза захисту, окупанти в паніці бігають, відвозять награбоване. Але це неминучі речі, тому я раджу два-три тижні потерпіти і потім можна ще раз обговорити", – сказав голова Миколаївської ОДА.
При цьому місто поступово відновлюється, додає Кім.
Зазначимо, що ЗСУ розпочали контрнаступ у Херсонській області. Там росіяни відступають, намагаючись уповільнити наступ українських захисників.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, спецпідрозділи окупантів підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Брода та Великої Олександрівки.
Раніше російські окупанти під час вдалого наступу Збройних сил України зазнали втрат і відійшли з Миколаївки Херсонської області.