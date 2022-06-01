Николаев усиленно обстреливают, есть жертвы: Ким призывает горожан не возвращаться в город

Российские оккупанты активизировала большие силы, чтобы приблизится к Николаеву, однако ВСУ отбивают все атаки и оттесняют захватчиков. При этом город постоянно под обстрелами, горожанам, которые уехали, лучше не возвращаться ближайшие 2-3 недели, заявил глава Николаевской ОГА Виталия Ким в своем обращении 1 июня.

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"Люди многие не ждут. Но я присоединюсь к мэру, у всех, у кого есть возможность – потерпите. Сейчас активная фаза защиты, оккупанты в панике бегают, увозят награбленное. Но это неизбежные вещи, поэтому я советую две-три недели потерпеть и потом можно еще раз обсудить", – сказал глава Николаевской ОГА.

При этом город постепенно восстанавливается, отмечает Ким.

Отметим, что ВСУ начали контрнаступление в Херсонской области. Там россияне отступают, пытаясь замедлить продвижение украинских защитников.

В частности, спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Ранее российские оккупанты в ходе удачного наступления Вооруженных сил Украины понесли потери и отошли из Николаевки Херсонской области.