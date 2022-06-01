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Оккупанты подорвали мосты через Ингулец, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Российские захватчики ищут способ и принимают все возможные меры, чтобы противодействовать контрнаступлению украинских защитников в Херсонской области. В частности, спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.
Об этом сообщает ОК "Пивдень".
Российские военные пытаются удержаться на тех позициях, куда их отбросили ВСУ в ходе успешного контрнаступления.
"Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", — добавили в ОК.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее российские оккупанты в ходе удачного наступления Вооруженных сил Украины понесли потери и отошли из Николаевки Херсонской области.
Отметим, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области оккупанты также подрывали мосты, чтобы замедлить наступление украинских сил. Однако это не помешало украинским защитникам выйти на государственную границу Украины в части региона.