Оккупанты подорвали мосты через Ингулец, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Российские захватчики ищут способ и принимают все возможные меры, чтобы противодействовать контрнаступлению украинских защитников в Херсонской области. В частности, спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

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Об этом сообщает ОК "Пивдень".

Российские военные пытаются удержаться на тех позициях, куда их отбросили ВСУ в ходе успешного контрнаступления.

"Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", — добавили в ОК.

Ранее российские оккупанты в ходе удачного наступления Вооруженных сил Украины понесли потери и отошли из Николаевки Херсонской области.

Отметим, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области оккупанты также подрывали мосты, чтобы замедлить наступление украинских сил. Однако это не помешало украинским защитникам выйти на государственную границу Украины в части региона.