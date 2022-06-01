Окупанти підірвали мости через Інгулець, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Російські загарбники шукають спосіб і вживають усіх можливих заходів, щоб протидіяти контрнаступу українських захисників у Херсонській області. Зокрема, спецпідрозділи окупантів підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Брода та Великої Олександрівки.

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Про це повідомляє ОК "Південь".

Російські військові намагаються втриматися на тих позиціях, куди їх відкинули ЗСУ під час успішного контрнаступу.

"Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог обстрілює населені пункти касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", - додали до ОК.

Раніше російські окупанти під час вдалого наступу Збройних сил України зазнали втрат і відійшли з Миколаївки Херсонської області.

Зазначимо, що під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області окупанти також підривали мости, щоб уповільнити наступ українських сил. Однак це не завадило українським захисникам вийти на державний кордон України щодо регіону.