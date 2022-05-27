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Українські військові накрили командний пункт росіян на Донбасі

Українські військові накрили командний пункт росіян на Донбасі
Арестович натякнув на успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку. Фото: пресслужба Міноборони

На Донеччині 27 травня українські захисники накрили передовий командний пункт ворожих сил, де знаходилися більш ніж 20 старших російських офіцерів.

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Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

Він уточнив, що внаслідок професійної роботи українських військовослужбовців будівлю окупантів знищено повністю.

Крім того, цього дня ЗСУ зробили вдалу контратаку з підтримкою авіації в Херсонській області.

"Згодом збито російський літак, який намагався перехоплювати наші штурмовики", - додав Арестович.

Зазначимо, що Сєвєродонецьк Луганської області контролюється Збройними силами України. Місто не знаходиться в оточенні ворога, проте командування ЗСУ може ухвалити рішення про відхід сил із міста, щоб не потрапити до оточення.

Автор:
Віта Молодан