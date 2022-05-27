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Українські військові накрили командний пункт росіян на Донбасі
На Донеччині 27 травня українські захисники накрили передовий командний пункт ворожих сил, де знаходилися більш ніж 20 старших російських офіцерів.
Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
Він уточнив, що внаслідок професійної роботи українських військовослужбовців будівлю окупантів знищено повністю.
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"Згодом збито російський літак, який намагався перехоплювати наші штурмовики", - додав Арестович.
Зазначимо, що Сєвєродонецьк Луганської області контролюється Збройними силами України. Місто не знаходиться в оточенні ворога, проте командування ЗСУ може ухвалити рішення про відхід сил із міста, щоб не потрапити до оточення.