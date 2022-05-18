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У Миколаєві через ворожий обстріл приватного сектора зруйновано будинок (ФОТО)
Приватний будинок зазнав руйнації внаслідок ворожого ракетного удару вранці 18 травня в Інгульському районі Миколаєва, повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що внаслідок влучання виникла пожежа, яка надалі була ліквідована на площі 50 квадратних метрів. Відомо про одного потерпілого, який отримав осколкові поранення.
Також за останній день у регіоні було зафіксовано чотири пожежі з інших причин, в тому числі через підпали та необережне поводження з вогнем горіла суха трава на відкритих територіях.
Зокрема, пожежі зафіксовані у Миколаївському районі (двічі) та у Миколаєві. Вони були ліквідовані на загальній площі 1550 квадратних метрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, в облуправлінні ДСНС повідомляють, що піротехнічною групою за останню добу було проведено роботи за 34 адресами, внаслідок чого вилучено 24 боєприпаси.
Нагадаємо також, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська також обстріляли Миколаїв, пошкодивши п'ять об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків.