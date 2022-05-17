Вода у Миколаєві подаватиметься за графіком

З 16 травня у місті Миколаїв централізоване водопостачання здійснюється за графіком. Про це повідомляє міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

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"Протягом минулого тижня працівники ДКП "Миколаївводоканал" наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. З 16 травня вода для миколаївців буде централізовано подаватись згідно з графіком: з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 20: 00. У цей час тільки у разі проведення ремонтних робіт може не бути води. Ми обов'язково заздалегідь попередимо", - йдеться у повідомленні.

У період з 10:00 до 18:00 працівники "Миколаївводоканалу" за допомогою виробничих підрозділів заповнюватимуть водопровідну мережу міста.

Наразі водозабір здійснюється з Бузького лиману, тому для очищення цієї води потрібно більше часу.

Зазначається, що навіть після очищення таку воду все одно вживати заборонено – її можна використовувати лише для господарсько-побутових потреб.

Нагадаємо, що з 13 травня у Миколаєві розпочалося водопостачання житлових будинків міста. Для цього забезпечили забір води з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.