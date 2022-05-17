Вода в Николаеве будет подаваться по графику

С 16 мая в городе Николаев централизованное водоснабжение осуществляется по графику. Об этом сообщает городское коммунальное предприятие "Николаевводоканал".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В течение прошлой недели работники ГКП "Николаевводоканал" наполняли водопроводную сеть города, а потому были перебои с водоснабжением. С 16 мая вода для николаевцев будет централизованно подаваться согласно графику: с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. В эти часы только в случае проведения ремонтных работ может не быть воды. Мы обязательно заранее предупредим", - говорится в сообщении.

В период с 10:00 до 18:00 работники "Николаевводоканала" с помощью производственных подразделений будут заполнять водопроводную сеть города.

Сейчас водозабор осуществляется из Бугского лимана, поэтому для очистки этой воды нужно больше времени.

Отмечается, что даже после очистки такую воду все равно употреблять запрещено - ее можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.

Напомним, что с 13 мая в Николаеве началось водоснабжение жилых домов города. Для этого обеспечили забор воды с реки Южный Буг и артезианских скважин.