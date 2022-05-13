В Киевской области полностью восстановлено водоснабжение, - глава гуманитарного штаба

Во всех населенных пунктах Киевской области восстановлено водоснабжение. В то же время в Гостомеле из-за отсутствия электроэнергии остаются без воды только отдельные дома.

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Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

"Во всех населенных пунктах области подведено и восстановлено водоснабжение! На данный момент продолжаются работы по подключению к водоснабжению отдельных жилых домов в каждом из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, без централизованного водоснабжения остаются только отдельные жилые дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения.

Напомним, в Николаеве 9 мая начали возобновлять водоснабжение, которое отсутствовало с 12 апреля из-за военной российской агрессии. Однако вода техническая и ее пока нельзя пить и использовать для приготовления пищи.