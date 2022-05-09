В Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, - глава ОВА

В Николаеве 9 мая начали восстанавливать водоснабжение. Однако вода техническая и ее пока что нельзя пить и использовать для приготовления пищи.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Идет промывка системы, это техническая вода. Пить ни в коем случае нельзя, можно загреметь в инфекционку", — сказал Ким.

Также глава областной военной администрации сообщил о перехватах разговоров граждан РФ, которые свидетельствуют, что некоторые российские пилоты специально "отстреливались" в полях, чтобы не выполнять преступные приказы командования.

"Спасибо. Оказывается, и такие люди там есть, которые думают. Так и делайте, никого не слушайте", — сказал он.

Напомним, водоснабжение в Николаеве было приостановлено 12 апреля. В городе начали бурить скважину на территории СК "Заря", и планировали дать водоснабжение уже к концу апреля. Однако позже дату подачи воды перенесли аж на средину мая.