У Миколаєві почали відновлювати водопостачання, - голова ОВА

У Миколаєві 9 травня розпочали відновлювати водопостачання. Проте вода технічна та її поки що не можна пити та використовувати для приготування їжі.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Йде промивання системи, це технічна вода. Пити в жодному разі не можна, можна загриміти в інфекційку", - сказав Кім.

Також голова обласної військової адміністрації повідомив про перехоплення розмов громадян РФ, які свідчать, що деякі російські пілоти спеціально "відстрілювалися" у полях, щоби не виконувати злочинні накази командування.

"Дякую. Виявляється, і такі люди там є, які думають. Так і робіть, нікого не слухайте", - сказав він.

Нагадаємо, водопостачання у Миколаєві було призупинено 12 квітня. У місті почали бурити свердловину на території СК "Зоря" і планували дати водопостачання вже до кінця квітня. Проте пізніше дату подачі води перенесли аж на середину травня.