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У Київській області повністю відновлено водопостачання, - голова гуманітарного штабу

водопостачання, вода у крані, київська область, холодна вода, гаряча вода
Фото: Voda.vn.ua

В усіх населених пунктах Київської області відновлено водопостачання. Водночас у Гостомелі через відсутність електроенергії залишаються без води лише окремі будинки.   

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Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.  

"В усіх населених пунктах області підведено та відновлено водопостачання! Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.  

Зокрема, без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання.  

Нагадаємо, у Миколаєві 9 травня розпочали відновлювати водопостачання, яке було відсутню з 12 квітня через військову російську агресію. Проте вода технічна та її поки що не можна пити та використовувати для приготування їжі.

Автор:
Анастасія Дєдковська