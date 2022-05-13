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У Київській області повністю відновлено водопостачання, - голова гуманітарного штабу
В усіх населених пунктах Київської області відновлено водопостачання. Водночас у Гостомелі через відсутність електроенергії залишаються без води лише окремі будинки.
Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.
"В усіх населених пунктах області підведено та відновлено водопостачання! Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у Миколаєві 9 травня розпочали відновлювати водопостачання, яке було відсутню з 12 квітня через військову російську агресію. Проте вода технічна та її поки що не можна пити та використовувати для приготування їжі.