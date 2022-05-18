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В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)

В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Частный дом подвергся разрушению вследствие вражеского ракетного удара утром 18 мая в Ингульском районе Николаева, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в результате попадания возник пожар, который в дальнейшем был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения.

Также за последний день в регионе было зафиксировано четыре пожара по другим причинам, в том числе из-за поджогов и неосторожного обращения с огнем горела сухая трава на открытых территориях.

В частности, пожары зафиксированы в Николаевском районе (дважды) и в Николаеве. Они были ликвидированы на общей площади 1550 квадратных метров.

Фото 2 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото 3 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото 4 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото 5 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото 6 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)
Фото 7 — В Николаеве из-за вражеского обстрела частного сектора разрушен дом (ФОТО)

Кроме того, в облуправлении ГСЧС сообщают, что пиротехнической группой за последние сутки были проведены работы по 34 адресам, в результате чего изъято 24 боеприпаса.

Напомним также, что в ночь с 12 на 13 мая российские войска также обстреляли Николаев, повредив пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов.

Автор:
Тимофей Беспятов