Вибухи у Миколаєві: РФ атакувала місто касетними снарядами

Російські окупаційні війська ввечері 22 травня завдали удару по Миколаєву касетними снарядами. У місті чутно вибухи, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

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"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав Сенкевич у Facebook .

Наразі офіційна інформація про наслідки атаки та можливі жертви не надходила.

Раніше приватний будинок зазнав руйнації внаслідок ворожого ракетного удару вранці 18 травня в Інгульському районі Миколаєва.

Крім того, у ніч з 12 на 13 травня російські війська також обстріляли Миколаїв, пошкодивши п'ять об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків.