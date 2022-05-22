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Вибухи у Миколаєві: РФ атакувала місто касетними снарядами
Російські окупаційні війська ввечері 22 травня завдали удару по Миколаєву касетними снарядами. У місті чутно вибухи, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
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"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав Сенкевич у Facebook .
Наразі офіційна інформація про наслідки атаки та можливі жертви не надходила.
Раніше приватний будинок зазнав руйнації внаслідок ворожого ракетного удару вранці 18 травня в Інгульському районі Миколаєва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, у ніч з 12 на 13 травня російські війська також обстріляли Миколаїв, пошкодивши п'ять об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків.