Взрывы в Николаеве: РФ атаковала город кассетными снарядами

Российские оккупационные войска вечером 22 мая нанесли удар по Николаеву кассетными снарядами. В городе слышны взрывы, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен", — написал Сенкевич в Facebook.

В настоящее время официальная информация о последствиях атаки и возможных жертвах не поступала.

Ранее частный дом подвергся разрушению вследствие вражеского ракетного удара утром 18 мая в Ингульском районе Николаева.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 мая российские войска также обстреляли Николаев, повредив пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов.