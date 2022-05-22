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Взрывы в Николаеве: РФ атаковала город кассетными снарядами
Российские оккупационные войска вечером 22 мая нанесли удар по Николаеву кассетными снарядами. В городе слышны взрывы, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
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"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен", — написал Сенкевич в Facebook.
В настоящее время официальная информация о последствиях атаки и возможных жертвах не поступала.
Ранее частный дом подвергся разрушению вследствие вражеского ракетного удара утром 18 мая в Ингульском районе Николаева.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в ночь с 12 на 13 мая российские войска также обстреляли Николаев, повредив пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов.