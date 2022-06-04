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Российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева

Российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Фото: Telegram-канал Сенкевича

Российские оккупанты 4 июня открыли огонь по жилым кварталам Николаева. Под удар попал Корабельный район, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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По предварительной информации, три человека погибли из-за российской агрессии. Двое из них умерли на месте обстрела, один человек — по дороге в больницу.

"Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики. Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу сообщить вам впоследствии", — добавил Сенкевич.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупреждал, что российские оккупанты активизировали большие силы, чтобы приблизится к Николаеву. Поэтому он рекомендовал горожанам, которые уехали, не возвращаться ближайшие 2-3 недели.

Ранее, 22 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по Николаеву кассетными снарядами.

Автор:
Вита Молодан