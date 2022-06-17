Росіяни обстріляли Золочів касетними боєприпасами

Окупаційні війська Російської Федерації минулої доби (16 червня) провели кілька хаотичних обстрілів Харківської області. Під удар потрапило місто Харків та інші населені пункти регіону, Золочів накрив касетними боєприпасами.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов.

Зокрема, у Харкові росіяни зруйнували або пошкодили промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв та постраждалих немає. Крім того, окупанти обстріляли касетними боєприпасами Золочів – пошкодили 7 будинків. У Дергачах внаслідок ворожої атаки спалахнула господарська споруда та технічна будівля у смт Пісочин.

Один будинок мирних жителів пошкодили у Чугуївському районі, а у смт Коробочкіне під удар потрапив гараж, де в цей момент було авто — машина згоріла. Внаслідок атаки жінка 82 років отримала поранення, а в Ізюмському районі поранено 70-річного чоловіка.

"У Харківській області за минулу добу пошкоджено не менше 10 приватних будинків, зруйновано школу та багатоквартирний будинок, 2 цивільних поранено. Це все військові злочини російських окупантів! На лінії зіткнення продовжуються бойові дії", - підсумував Синегубов.

Раніше в Генштабі повідомляли, що на Харківському Напрямок підрозділу супротивника за підтримки вертольотів армійської авіації намагалися не допустити подальшого просування наших військ до Державного кордону.

Напередодні ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Російська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Наніс авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої у районі населеного пункту Рубіжне.