ЗСУ успішно відбивають спроби штурму армії РФ у Сєвєродонецьку, у Харківській області йдуть бої, - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують намагатися проводити штурмові дії на кількох напрямках та обстрілюють позиції ЗСУ за допомогою артилерії та авіації.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямах 7 батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопіч, Баранівка, Уланове та Бачевську Сумської області. Вів повітряну розвідку БПЛА поблизу Серединої Буди Сумської області.

На Харківському напрямку підрозділи супротивника за підтримки вертольотів армійської авіації намагалися не допустити подальшого просування наших військ до Державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Російська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Наніс авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої у районі населеного пункту Рубіжне.

На Слов'янському напрямі основні зусилля супротивника зосереджуються на продовженні наступу на Слов'янськ. Ворог здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вернопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії продовжуються.

У Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Каменські Дачі.

На Лиманському напрямі окупанти активних дій не вели. Здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяков та Закотного.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метелкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошковці, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій у районах Спірного, Яківлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Настання супротивника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки провалилося. Ворог зазнав втрат і відійшов. Перегрупується для відновлення наступу. Використовуючи результати вогневої поразки, супротивник вів штурмові дії у районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої продовжуються.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченка. Ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій супротивник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іллінка, Мар'їнка, Антонівка, Червоне та Новосілко. Наніс авіаудар неподалік Кам'янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Княжівки.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".