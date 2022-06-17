Россияне обстреляли Золочев кассетными боеприпасами

Оккупационные войска Российской Федерации за прошедшие сутки (16 июня) провели несколько хаотичных обстрелов Харьковской области. Под удар попал город Харьков и другие населенные пункты региона, Золочев накрыл кассетными боеприпасами.

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Об этом 17 июня сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В частности, в Харькове россияне разрушили или повредили промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет. Кроме того, оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Золочев — повредили 7 домов. В Дергачах в результате вражеской атаки загорелась хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

Один дом мирных жителей повредили в Чугуевском районе, а в пгт Коробочкино под удар попал гараж, где в этот момент находилось авто — машина сгорела. В результате атаки женщина 82 лет получила ранения, а в Изюмском районе ранен 70-летний мужчина.

"В Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены. Это все военные преступления российских оккупантов! На линии столкновения продолжаются боевые действия", — подытожил Синегубов.

Ранее в Генштабе сообщали, что на Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.

Накануне враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.