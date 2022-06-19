Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині: є жертви

Війська Російської Федерації 19 червня атакували Очаків у Миколаївській області. Внаслідок російської агресії дві особи отримали поранення, одна — загинула.

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Про це повідомляє ОК "Південь", передає " Суспільне".

Відомо, що для атаки росіяни задіяли авіацію, щоб зруйнувати портову інфраструктуру.

"Водночас росіяни потрапили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель, поранивши 2 і вбивши 1 цивільну особу. Інформація щодо загальних втрат і руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Раніше, 17 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. Постраждало 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури, одна людина загинула.

До цього, 15 червня, щонайменше п'ять мирних жителів постраждали внаслідок влучення снаряда до чотириповерхового житлового будинку в Миколаєві.