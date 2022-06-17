Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву: загинула одна людина

Сьогодні вранці, 17 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. Постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Відомо про одного загиблого.

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Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Сьогодні вранці російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю пізніше", - написав він.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім уточнив, що внаслідок ракетного удару постраждало 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

"На даний момент відомо про одного загиблого і шість поранених, з них одна дитина", - повідомив Кім.

Нагадаємо. щонайменше п'ять мирних жителів постраждали внаслідок влучення снаряда до чотириповерхового житлового будинку в Миколаєві 15 червня.