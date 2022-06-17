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Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву: погиб один человек
Сегодня утром, 17 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.Известно об одном погибшем.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу позже", - написал он.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате ракетного удара пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На данный момент один погибший и шесть раненых, из них один ребёнок", - сообщил Ким.
Напомним. по меньшей мере пять мирных жителей пострадало в результате попадания снаряда в четырехэтажный жилой дом в Николаеве 15 июня.