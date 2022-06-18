Маляр звинуватила журналістів у "здачі розташування госпіталю" в Миколаївській області, забувши про чиновників та депутатів

Заступник міністра оборони Ганна Маляр опублікувала наслідки удару по польовому шпиталю, місцезнаходження якого публічно повідомив народний депутат від "Слуги народу" Ігор Негулевський. При цьому представник Міноборони заявила, що нібито це "журналісти опублікували інформацію про шпиталь".

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Свою заяву Маляр зробила у Facebook.

Вона підтвердила, що окупанти завдали кілька ударів по Баштанці, де був госпіталь. Проте Маляр опустила той факт, що першим про місце розташування повідомив саме Негулевський у своєму Facebook , при цьому після атаки він відредагував публікацію та "закрив" коментарі.

На думку заступника міністра оборони, про місце знаходження госпіталю повідомили окремі ЗМІ, які, очевидно, отримали інформацію з публікації нардепа від "Слуги народу".

"Google Maps не розповідає, що всередині установи, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів і не розкриває місце та роль закладу в системі під час військового стану", — зазначила Маляр, закликавши не повідомляти інформацію, яку може використовувати ворог.

Тим часом спікер управління ДСНС у місті Києві Світлана Водолага вимагає від радника голови МВС Антона Геращенка припинити сприяти коректуванню вогню російських окупантів. За її словами, Геращенко постами у мережі здає росіянам точки обстрілу, точки роботи української ППО.

Про радника глави МВС Маляр також не згадала у своєму зверненні.

Варто нагадаємо, що 20 березня внаслідок російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі було знищено великий ТРЦ Retroville. Тоді з'ясувалося, що удару було завдано після появи в мережі відео з військовою технікою у ТРЦ.