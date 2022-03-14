Досить коригувати вогонь росіян: рятувальники обрушилися з критикою на Геращенка

Спікер управління ДСНС у місті Києві Світлана Водолага вимагає від радника голови МВС Антона Геращенка припинити сприяти коректуванню вогню російських окупантів.

Про це Світлана Водолага заявила у своєму відеозверненні зі столичного Подолу, де снаряд потрапив до житлового будинку.

Вона запевнила, що рятувальники на місці і працюють, точна кількість загиблих і постраждалих буде відома пізніше.

Водолага також розкритикувала радника голови МВС Антона Геращенка за те, що, випереджаючи офіційні джерела, він називає точні адреси обстрілів противника із зазначенням роботи української ППО.

За її словами, Геращенко постами у мережі здає росіянам точки обстрілу, точки роботи української ППО:

"Шановні друзі, це Київ, знову обстріл, знову п'ятиповерхівка, знову є загиблі, але зараз моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонує себе як помічник чи радник міністра МВС. Ви втретє сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, втретє називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить!"

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Зазначимо, військові неодноразово зверталися до українців із проханням не викладати у соціальних мережах фото та відео місць обстрілів, оскільки це сприяє коректуванню вогню російських окупантів.

Нагадаємо, внаслідок попадання артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та загоряння квартир на 3-4 поверхах.