Хватит корректировать огонь россиян: спасатели обрушились с критикой на Геращенко

Спикер управления ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага требует от советника главы МВД Антона Геращенко прекратить способствовать корректировке огня российских оккупантов.

Об этом Светлана Водолага заявила в своем видеообращении со столичного Подола, где снаряд попал в жилой дом.

Она заверила, что спасатели на месте и работают, точное количество погибших и пострадавших будет известно позже.

Также Водолага раскритиковала советника главы МВД Антона Геращенко за то, что, опережая официальные источники, он называет точные адреса обстрелов противника с указанием работы украинской ПВО.

По ее словам, Геращенко постами в сети сдает россиянам точки обстрела, точки работы украинской ПВО:

"Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова есть погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, позиционируемому как помощник или советник министра МВД. Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды. Хватит!"

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Отметим, военные неоднократно обращались к украинцам с просьбой не выкладывать в социальных сетях фото и видео мест обстрелов, так как это способствует корректировке огня российских оккупантов.

Напомним, в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Оболонском районе Киева в понедельник утром произошло частичное разрушение здания и возгорание квартир на 3-4 этажах.