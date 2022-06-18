Маляр обвинила журналистов в "сдаче расположения госпиталя" в Николаевской области, забыв о чиновниках и депутатах

Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала последствия удара по полевому госпиталю, местонахождении которого публично сообщил народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский. При этом представитель Минобороны заявила, что якобы это "журналисты опубликовали информацию о госпитале".

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Свое заявление Маляр сделала в Facebook.

Она подтвердила, что оккупанты нанесли несколько ударов по Баштанке, где находился госпиталь. Однако Маляр опустила тот факт, что первым о месте расположения сообщил именно Негулевский в своем Facebook, при этом после атаки он отредактировал публикацию и "закрыл" комментарии.

По мнению замминистра обороны, о месте нахождения госпитали сообщили отдельные СМИ, которые, по всей видимости, получили информацию из поста нардепа от "Слуги народа".

"Google Maps не рассказывает, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых и не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного состояния", — отметила Маляр, призвав, не сообщать информацию, которую может использовать враг.

Тем временем спикер управления ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага требует от советника главы МВД Антона Геращенко прекратить способствовать корректировке огня российских оккупантов. По ее словам, Геращенко постами в сети сдает россиянам точки обстрела, точки работы украинской ПВО.

О советнике главы МВД Маляр также не упомянула в своем обращении.

Стоит напомним, что 20 марта в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара был уничтожен крупный ТРЦ Retroville. Тогда выяснилось, что удар был нанесен после появления в сети видео с военной техникой у ТРЦ.