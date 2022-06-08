Россияне в Николаевской области уничтожили мобильный госпиталь после пиара нардепа от "Слуги народа"

Российские военные уничтожили мобильный военный госпиталь в Николаевской области после того, как о его местонахождении публично сообщил народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский.

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Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.

"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что он просто в фейсбук выложил месторасположение мобильного военного госпиталя, обустроенного новой современной техникой нашими партнерами из Нидерландов", - написал Лохматов.

Отмечается, что через три дня после обнародования месторасположения госпиталя, оккупанты нанесли несколько ударов по Баштанке, где он находился.

"Через три дня после акта дешевого самопиара Негулевского, русня нанесла несколько ударов по Баштанке. Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя", - говорится в сообщении.

Также журналист подчеркнул, что при таких действиях народный депутат должен сдать свой мандат.

"Он должен уйти за то, что поставил свой самопиар выше жизни людей, защитников страны, которую он представляет в высшем органе власти. За безответственное отношение к своей должности, за безответственное обращение с информацией, которой он владеет по своей должности, он должен нести ответственность", - добавил Андрей Лохматов.

Напомним, житель Донецкой области получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Мужчина предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.