Росіяни на Миколаївщині знищили мобільний госпіталь після піару нардепа від "Слуги народа"

Російські військові знищили мобільний військовий госпіталь у Миколаївській області після того, як про його місцерозташування публічно повідомив народний депутат від "Слуги народу" Ігор Негулевський.

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Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов у Facebook.

"Під час війни, в прифронтовій Миколаївській області народний депутат Ігор Негулевський знаєте про що думає? Про майбутні вибори. І як би перевибратись у Верховну Раду. Йому так це затьмарило розум, що він просто в фейсбук виклав місцерозташування мобільного військового госпіталю, облаштованого новою сучасною технікою нашими партнерами з Нідерландів", - написав Лохматов.

Зазначається, що через три дні після оприлюднення місцерозташування госпіталю, окупанти завдали кілька ударів по Баштанці, де він знаходився.

"Через три дні після акту дешевого самопіару Негулевського, русня завдала декілька ударів по Баштанці. Госпіталю більше нема. Як нема тепер з нами і загиблих в результаті бомбардування цього госпіталю", - йдеться у повідомленні.

Також журналіст наголосив, що за такі дії народний депутат має скласти свій мандат.

"Він має піти за те, що поставив свій самопіар вище за життя людей, захисників країни, яку він представляє в найвищому органі влади. За безвідповідальне ставлення до своєї посади, за безвідповідальне поводження з інформацією, якою він володіє за своєю посадою, він має нести відповідальність", - додав Андрій Лохматов.

Нагадаємо, мешканець Донецької області отримав 15 років тюрми за державну зраду. Чоловік надавав інформацію пророзташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.