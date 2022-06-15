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Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі

Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden

Щонайменше п'ять мирних жителів постраждали внаслідок влучення снаряда у чотириповерховий житловий будинок в Миколаєві. Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Олександр Сєнкевич, російські війська вдарили по місту із реактивних систем залпового вогню близько 13:00.

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За його словами, зруйновано покрівлю, перекриття з четвертого по другий поверх, пошкоджено несучу стіну та вибито вікна. Загалом пошкоджено шість квартир.

У свою чергу оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України повідомляє, що повністю зруйновано чотири квартири будинку.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро мирних мешканців. Найважчий стан – у літньої жінки, яку з місця події забрала швидка.

Фото 2 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 3 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 4 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 5 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 6 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 7 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden
Фото 8 — Війська РФ обстріляли Миколаїв з "Урагану": снаряд "прошив" житловий будинок, є постраждалі
Фото: Facebook/okPivden

Зазначимо, що Миколаївська область, зокрема й обласний центр, регулярно зазнають артобстрілів з боку окупантів. Зокрема, 10 червня було поранено як мінімум вісім людей, а 6 червня повідомлялося про 29 поранених у різних громадах.

4 червня були загиблі під час обстрілу Корабельного району Миколаєва, а раніше також повідомлялося про обстріл міста 28 і 29 травня.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов