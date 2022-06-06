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Російські окупанти обстріляли Миколаївщину: поранення отримали 29 осіб
Російська армія обстріляла Широківську, Березнегуватську та Галіцинівську громади у Миколаївській області. Зокрема, гатили й по місту Миколаєву, поранення отримали 29 осіб.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Обстріли зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – Широківській, Березнегуватській та Галіцинівській громадах. Гатили і по місту Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом минулої доби на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у місцеві медичні заклади та отримують необхідну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом, станом на ранок 6 червня, в миколаївських лікарнях знаходяться 286 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, 5 червня екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.