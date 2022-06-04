В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців

В Україні затвердили оновлений перелік громад у районах бойових дій та на окупованих територіях, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Станом на 30 травня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада у Миколаївській та 5 – у Сумській областях", - зазначили у Мінреінтеграції.

Всього до списку увійшли територіальні громади 8 областей: Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громади), Херсонської (49 громад) та Сумській (13 громад).

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися із цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

У Мінреінтеграції нагадали, що цей список не фіксований документ, він регулярно актуалізується. Список формується за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міських військових адміністрацій.

Якщо громадянин зареєстрований у будь-якій із зазначених областей, але його громади немає у цьому переліку, слід звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи через гарячу лінію) та уточнити інформацію.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.

Також з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.