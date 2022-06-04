В Украине обновили перечень территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев

В Украине утвердили обновленный перечень громад в районах боевых действий и на оккупированных территориях, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По состоянию на 30 мая 2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), добавились: одна громада в Николаевской и 5 – в Сумской областях", - отметили в Минреинтеграции.

Всего в список вошли территориальные громады 8 областей: Днепропетровской (7 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (64 громады), Луганской (37 громад), Николаевской (23 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (13 громад).

Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих громад, получат денежную помощь от государства.

В Минреинтеграции напомнили, что этот список не является фиксированным документом, он регулярно актуализируется. Список формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Если гражданин зарегистрирован в какой-либо из указанных областей, но его громады нет в этом перечне, следует обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.

Также с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.