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Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область: ранения получили 29 человек
Российская армия обстреляла Широковскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины в Николаевской области. В частности, били и по городу Николаеву, ранения получили 29 человек.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах – Широковской, Березнеговатской и Галицыновской общинах. Гатили и по городу Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на утро 6 июня, в николаевских больницах находятся 286 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно.
Напомним, 5 июня экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты.