Киев может разделиться на два города из-за ударов по мостам: запасного плана пока нет

Из-за возможных ударов по мостам Киев рискует оказаться разделенным на две части. Запасного плана на такой случай пока нет. Понтонные переправы могут обеспечить только половину автомобильного трафика.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры . Владимир Крейденко в интервью "Телеграфу"

"Не хочется верить в такой сценарий. Все же запасы устойчивости мостов у нас еще есть. Здесь главный вопрос - организация работы. Если работы не будет (со стороны Киева и его руководителей и со стороны министерства), то, в принципе, Киев может разделиться на две части . Но это такой негативный сценарий, который я точно не хочу, чтобы произошел и был".

Крейденко считает, что для предотвращения такого сценария необходимо провести оперативное обследование поврежденных мостов, информирование жителей и организацию альтернативного движения.

Как избежать транспортного коллапса

По словам нардепа, альтернативные понтонные переправы могут быть достроены до февраля-марта, но полноценно заменить мосты они не смогут. На это выделено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд. выделит государственный бюджет, еще 1 млрд. — Киев.

Новые мосты смогут принять часть автомобильного трафика. В настоящее время через столичные мосты ежедневно проезжает около 600 тысяч автомобилей. Сначала ставилась задача обеспечить пропускную способность хотя бы на уровне 50% этого потока, однако Крейденко сомневается, что две переправы смогут пропускать 300 тысяч машин в сутки.

Также уже начаты подготовительные работы по строительству подъездных путей.

Нардеп отметил, что также велик риск длительной остановки метро и транспортного коллапса, если российские удары продолжат повреждать критическую инфраструктуру, а городские власти не подготовят необходимые альтернативы.

Крейденко подчеркнул, что дополнительные автобусы и поезда Kyiv City Express не смогут полноценно заменить подземку, остающуюся главной транспортной артерией между левым и правым берегами.

Ранее Крейденко заявлял, что в Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.