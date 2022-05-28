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Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)

Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вранці 28 травня російські війська обстріляли житлові квартали в одному із районів Миколаєва. Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах мер міста Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу є поранені цивільні.

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Судячи з опублікованих фотографій з місця події, вибухом було пошкоджено балкони п'ятиповерхівки, вибито вікна, а поруч посічено дерева.

Як передає "Суспільне", за інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, внаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Відомо щонайменше про одного загиблого - це працівниця комунального підприємства, померла на місці обстрілу. Станом на 16:00 відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

Також зазначається, під час обстрілу в місті не було повітряної тривоги, а сам обстріл спричинив ще й займання шин та сухої трави, які довелося гасити рятувальникам.

Фото 2 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 3 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 4 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 5 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 6 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 7 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 8 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 9 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 10 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 11 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 12 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 13 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 14 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 15 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 16 — Російські війська обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені та загибла (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про обстріл Миколаєва та населених пунктів на кордоні з Херсонською областю 23 травня, внаслідок чого поранення отримали 15 людей.

Днем раніше Миколаїв був обстріляний касетними снарядами. А 18 травня ракетний удар припав по приватному будинку в Інгульському районі міста: повідомлялося про одного потерпілого, який отримав осколкові поранення.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов