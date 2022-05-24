Росіяни знову обстріляли Миколаїв і населені пункти на кордоні з Херсонщиною: поранено 15 людей

Армія Російської Федерації протягом минулої доби, 23 травня, обстріляла Миколаїв і населені пункти на кордоні з Херсонською областю. Поранення отримали 15 людей.

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Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Голова облради зазначила, що всі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Зокрема, станом на ранок, 24 травня, в миколаївських лікарнях знаходиться 162 громадяни, що постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 22 травня завдали удару по Миколаєву касетними снарядами. У місті було чутно вибухи.