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Росіяни знову обстріляли Миколаїв і населені пункти на кордоні з Херсонщиною: поранено 15 людей
Армія Російської Федерації протягом минулої доби, 23 травня, обстріляла Миколаїв і населені пункти на кордоні з Херсонською областю. Поранення отримали 15 людей.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Голова облради зазначила, що всі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Зокрема, станом на ранок, 24 травня, в миколаївських лікарнях знаходиться 162 громадяни, що постраждали від атак окупантів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 22 травня завдали удару по Миколаєву касетними снарядами. У місті було чутно вибухи.